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Строительство "Северного потока-2" затягивается

Новости » Энергетика     15.12.2019 - 16:30
Строительство "Северного потока-2" затягивается
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

"Газпром" планировал завершить строительство до конца 2019 года

Немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии рассмотрит запрос о продлении работ по строительству газопровода "Северный поток-2" зимой и весной 2020 года. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря.

"Чтобы закончить строительство газопровода "Северный поток - 2" в ближайшие месяцы, планируется продолжить работы нынешней зимой и весной 2020 года. Заявка на внесение изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря", - отмечается в сообщении.

Основатель и акционер газопровода "Газпром" планировал завершить строительство до конца 2019 года. Однако сроки затянулись, поскольку разрешение от датского энергетического агентства было получено только в конце октября.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2" вмешательством в европейскую энергетическую политику. Маас подчеркнул, что европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в Вашингтоне.

В России, в свою очередь, уверены, что санкции США в отношении российских газопроводов не остановят их строительство. По словам представителей Кремля, Вашингтон якобы делает все, чтобы испортить отношения с Москвой.

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