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Будівництво "Північного потоку-2" затягується

Новини » Енергетика     15.12.2019 - 16:30
Будівництво "Північного потоку-2" затягується
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

"Газпром" планував завершити будівництво до кінця 2019 року

Німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії розгляне запит про продовження робіт з будівництва газопроводу "Північний потік-2" взимку і навесні 2020 року. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що відомство розгляне запит у понеділок, 16 грудня.

"Щоб закінчити будівництво газопроводу "Північний потік - 2" в найближчі місяці, планується продовжити роботи нинішньої зими і навесні 2020 року. Заявка на внесення відповідних змін у проект вже подана в німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії. Очікується, що відомство розгляне запит у понеділок, 16 грудня", - наголошується в повідомленні.

Засновник і акціонер газопроводу "Газпром" планував завершити будівництво до кінця 2019 року. Проте терміни затягнулися, оскільки дозвіл від данського енергетичного агентства було отримано лише наприкінці жовтня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав санкції США щодо газопроводу "Північний потік-2" втручанням в європейську енергетичну політику. Маас наголосив, що європейська енергетична політика вирішується в Європі, а не у Вашингтоні.

В Росії, в свою чергу, впевнені, що санкції США щодо російських газопроводів не зупинять їх будівництво. За словами представників Кремля, Вашингтон нібито робить все, щоб зіпсувати відносини з Москвою.

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