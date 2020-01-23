Строительная отрасль в 2019 году показала рекордный рост

Фото: строительный кран (РБК-Украина)

В конце года темпы замедлились, но за год строительство выросло на 20%

Объемы строительства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-декабре рост составил 20,0%.

www.ukrstat.gov.ua

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-декабре 2019 года составил 177,0 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 76,2% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 18,1% и 7,7% соответственно.

Напомним, в Украине за январь-сентябрь 2019 года принято в эксплуатацию 7743,4 тыс. кв. м общей площади жилья (новое строительство), из которых 1979,8 тыс. м (или 25,6% общего объема жилья) в соответствии с Порядком № 158 (о строительной амнистии).

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.