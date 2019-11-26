Госстат назвал среднюю площадь новых квартир и домов

Фото: Жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новые квартиры строят площадью 59 кв. м, частные дома - 154 кв. м

В Украине за январь-сентябрь 2019 года принято в эксплуатацию 7743,4 тыс. кв. м общей площади жилья (новое строительство), из которых 1979,8 тыс. м (или 25,6% общего объема жилья) в соответствии с Порядком № 158 (о строительной амнистии). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, общая площадь принятого в эксплуатацию жилья по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 48,0%, при этом без учета площади, принятой в соответствии с Порядком 158, - на 10,2%.

Объем принятого в эксплуатацию жилья в городах составил 4799,2 тыс. кв. м, или 62,0% от общего объема, в сельской местности - 2944,2 тыс. кв. м (38,0%).

По данным, Госстата, среднюю площадь новых квартир составила 59,0 кв. м, домов - 154,4 кв. м.

В таблице приведено распределение общего количества принятых в эксплуатацию квартир по видам зданий:

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине на первичном рынке выросли на 6,4%, на вторичном - на 11,8%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год в Украине выросла на 14% с 2940 до 3352 грн. На первом месте по стоимости аренды город Киев - 6 636 грн. Далее идут Одесская область (5 457 грн) и Львовская области - 4 488 грн.