Промпроизводство в Украине упало после трех лет роста

Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

Падение резко ускорилось в конце года, а в декабре достигло -7,7%

Объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

За 2019 год в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 0,0%, в перерабатывающей промышленности - падение на 2,0%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 4,1%.

Расчеты Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, свидетельствуют, что в І квартале 2020 года ожидается продолжение негативной динамики в промышленности Украины.

Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%, в 2018году - 1,6%.

Отметим, по данным Госстата, цены производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 7,4%. Ранее Государственная служба статистики годовой промышленной инфляции в Украине не фиксировала.