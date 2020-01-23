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Будівельна галузь у 2019 році показала рекордне зростання

Новини » Економіка     23.01.2020 - 16:49
Будівельна галузь у 2019 році показала рекордне зростання
Фото: будівельний кран (РБК-Україна)

Наприкінці року темпи сповільнилися, але за рік будівництво зросло на 20%

Обсяги будівництва в грудні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 7,4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, в січні-грудні зростання склав 20,0%.

Будівельна галузь у 2019 році показала рекордне зростання

www.ukrstat.gov.ua

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-грудні 2019 року склав 177,0 млрд грн.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 76,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти - 18,1% та 7,7% відповідно.

Нагадаємо, в Україні за січень-вересень 2019 року прийнято в експлуатацію 7743,4 тис. кв. м загальної площі житла (нове будівництво), з яких 1979,8 тис. м (або 25,6% загального обсягу житла) - відповідно до Порядку № 158 (про будівельної амністії).

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. За весь 2019 року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,8%.

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