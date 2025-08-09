Стримував РФ 11 років: Україна втратить "пояс фортець", якщо вийде з Донеччини, - ISW

Україна може втратити важливий "пояс фортець", якщо вийде з Донецької області. Він стримував окупаційні війська 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається у звіті, російський диктатор Володимир Путін, можливо, пропонує зустріч з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись відтермінувати санкції.

Пропозиція Путіна вимагає здачі території, які утримує Україна, до укладення договору про припинення вогню, що суперечить умові Трампа та президента Володимира Зеленського.

Аналітики зазначають, що здача решти Донецької області як передумови для припинення вогню без зобов'язань була б вигідною для Росії, яка б уникнула тривалої та кривавої боротьби за землю.

"Поступка такій вимозі змусить Україну відмовитися від свого "поясу фортець" (головної укріпленої оборонної лінії в Донецькій області з 2014 року) без жодної гарантії, що бойові дії не відновляться", - йдеться у звіті.

"Пояс фортець" стримував російські війська протягом останніх 11 років. Він складається з чотирьох великих міст та кількох містечок і селищ, що простягаються з півночі на південь вздовж автомагістралі H-20 Костянтинівка-Слов'янськ із загальним довоєнним населенням понад 380 537 осіб.

Лінія має довжину 50 кілометрів. Слов'янськ і Краматорськ утворюють північну половину "поясу фортець" і служать важливими логістичними центрами для українських військ. Дружківка, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка є південною половиною "поясу".

Українські війська вперше почали будувати оборонні позиції в цих містах та навколо них після того, як відбили їх у квітні 2014 року.



Фото: карта бойових дій (understandingwar.org)