Сдерживал РФ 11 лет: Украина потеряет "пояс крепостей", если выйдет из Донбасса, - ISW

Украина может потерять важный "пояс крепостей", если выйдет из Донецкой области. Он сдерживал оккупационные войска 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечается в отчете, российский диктатор Владимир Путин, возможно, предлагает встречу с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь отсрочить санкции.

Предложение Путина требует сдачи территории, которые удерживает Украина, до заключения договора о прекращении огня, что противоречит условию Трампа и президента Владимира Зеленского.

Аналитики отмечают, что сдача остальной Донецкой области как предпосылки для прекращения огня без обязательств была бы выгодной для России, которая бы избежала длительной и кровавой борьбы за землю.

"Уступка такому требованию заставит Украину отказаться от своего "пояса крепостей" (главной укрепленной оборонительной линии в Донецкой области с 2014 года) без всякой гарантии, что боевые действия не возобновятся", - говорится в отчете.

"Пояс крепостей" сдерживал российские войска в течение последних 11 лет. Он состоит из четырех крупных городов и нескольких городов и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Славянск с общим довоенным населением более 380 537 человек.

Линия имеет длину 50 километров. Славянск и Краматорск образуют северную половину "пояса крепостей" и служат важными логистическими центрами для украинских войск. Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка являются южной половиной "пояса".

Украинские войска впервые начали строить оборонительные позиции в этих городах и вокруг них после того, как отбили их в апреле 2014 года.



Фото: карта боевых действий (understandingwar.org)