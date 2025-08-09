ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сдерживал РФ 11 лет: Украина потеряет "пояс крепостей", если выйдет из Донбасса, - ISW

Донецкая область, Суббота 09 августа 2025 10:09
UA EN RU
Сдерживал РФ 11 лет: Украина потеряет "пояс крепостей", если выйдет из Донбасса, - ISW Фото: Украина потеряет "пояс крепостей", если выйдет из Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина может потерять важный "пояс крепостей", если выйдет из Донецкой области. Он сдерживал оккупационные войска 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечается в отчете, российский диктатор Владимир Путин, возможно, предлагает встречу с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь отсрочить санкции.

Предложение Путина требует сдачи территории, которые удерживает Украина, до заключения договора о прекращении огня, что противоречит условию Трампа и президента Владимира Зеленского.

Аналитики отмечают, что сдача остальной Донецкой области как предпосылки для прекращения огня без обязательств была бы выгодной для России, которая бы избежала длительной и кровавой борьбы за землю.

"Уступка такому требованию заставит Украину отказаться от своего "пояса крепостей" (главной укрепленной оборонительной линии в Донецкой области с 2014 года) без всякой гарантии, что боевые действия не возобновятся", - говорится в отчете.

"Пояс крепостей" сдерживал российские войска в течение последних 11 лет. Он состоит из четырех крупных городов и нескольких городов и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Славянск с общим довоенным населением более 380 537 человек.

Линия имеет длину 50 километров. Славянск и Краматорск образуют северную половину "пояса крепостей" и служат важными логистическими центрами для украинских войск. Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка являются южной половиной "пояса".

Украинские войска впервые начали строить оборонительные позиции в этих городах и вокруг них после того, как отбили их в апреле 2014 года.
Сдерживал РФ 11 лет: Украина потеряет &quot;пояс крепостей&quot;, если выйдет из Донбасса, - ISW
Фото: карта боевых действий (understandingwar.org)

Трамп допустил обмен территориями

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность "обмена территориями" с Россией, а также возвращения части украинских земель.

Трамп также объявил дату и место встречи с российским диктатором Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске. По данным CBS News, к саммиту может присоединиться и президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский ответил на слова Трампа относительно территорий. Он подчеркнул, что Украина не будет дарить землю оккупантам и не отступит от Конституции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
Новости
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН