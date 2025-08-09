Сдерживал РФ 11 лет: Украина потеряет "пояс крепостей", если выйдет из Донбасса, - ISW
Украина может потерять важный "пояс крепостей", если выйдет из Донецкой области. Он сдерживал оккупационные войска 11 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как отмечается в отчете, российский диктатор Владимир Путин, возможно, предлагает встречу с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь отсрочить санкции.
Предложение Путина требует сдачи территории, которые удерживает Украина, до заключения договора о прекращении огня, что противоречит условию Трампа и президента Владимира Зеленского.
Аналитики отмечают, что сдача остальной Донецкой области как предпосылки для прекращения огня без обязательств была бы выгодной для России, которая бы избежала длительной и кровавой борьбы за землю.
"Уступка такому требованию заставит Украину отказаться от своего "пояса крепостей" (главной укрепленной оборонительной линии в Донецкой области с 2014 года) без всякой гарантии, что боевые действия не возобновятся", - говорится в отчете.
"Пояс крепостей" сдерживал российские войска в течение последних 11 лет. Он состоит из четырех крупных городов и нескольких городов и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Славянск с общим довоенным населением более 380 537 человек.
Линия имеет длину 50 километров. Славянск и Краматорск образуют северную половину "пояса крепостей" и служат важными логистическими центрами для украинских войск. Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка являются южной половиной "пояса".
Украинские войска впервые начали строить оборонительные позиции в этих городах и вокруг них после того, как отбили их в апреле 2014 года.
Фото: карта боевых действий (understandingwar.org)
Трамп допустил обмен территориями
Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность "обмена территориями" с Россией, а также возвращения части украинских земель.
Трамп также объявил дату и место встречи с российским диктатором Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске. По данным CBS News, к саммиту может присоединиться и президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский ответил на слова Трампа относительно территорий. Он подчеркнул, что Украина не будет дарить землю оккупантам и не отступит от Конституции.