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Екскомбриг 155 ОМБр зробив першу заяву про резонансне вбивство

13:22 14.07.2026 Вт
2 хв
Чи визнає Лучанов свою провину?
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Екскомбриг 155 ОМБр зробив першу заяву про резонансне вбивство Фото: екскомбриг 155 ОМБР Станіслав Лучанов (РБК-Україна)
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Екскомбриг 155-ї бригади Станіслав Лучанов, бійців якого підозрюють у вбивстві братів у Київській області, вперше прокоментував справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з приміщення суду.

Лучанов, коментуючи резонансну справу, розповів, чи визнає провину..

"Ні, не визнаю", - відповів він на питання про те, чи визнає свою провину.

Екскомандир 155 ОМБР також зазначив, що не погоджується з обвинуваченням.

Крім того, Лучанов у відповідь на запитання журналістів сказав, що не бачив братів, тіла яких знайшли на території частини. Решту, за його словами, встановить слідство.

"Перебував в відпустці, не міг давати таких наказів підлеглим", - наголосив він.

Водночас екскомбриг погодився з пропозицією сторони обвинувачення обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту. Обіцяє співпрацювати зі слідством.

Що передувало

Нагадаємо, після резонансної справи про викрадення та вбивство людей на Київщині Станіслава Лучанова відсторонили від виконання службових обов'язків. За версією слідства, у ніч проти 28 червня семеро чоловіків увірвалися на подвір'я, де перебували двоє братів, після чого силоміць вивезли їх у невідомому напрямку.

У ході розслідування правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади, яких підозрюють у причетності до викрадення цивільних. Серед них - командир одного з батальйонів. Усіх затриманих військових відсторонили від виконання службових обов'язків.

Також 11 липня стало відомо, що командир 155-ї окремої механізованої бригади (військова частина А5001) Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби. Уже 13 липня його затримали в Києві.

Все про резонансне вбивство на Київщині бійцями 155-ї бригади - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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