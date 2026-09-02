"Стріляти можна тільки в окупантів": Зеленський вимагає розібратися з перестрілкою силовиків у Києві

Глава держави назвав ситуацію "абсолютно ганебною" та заявив, що всі обставини конфлікту мають бути встановлені. За його словами, він уже обговорив інцидент із Генеральним прокурором Русланом Кравченком.

До з'ясування обставин залучать Генеральну прокуратуру та Державне бюро розслідувань. Має бути перевірена не лише версія однієї зі сторін, а всі свідчення та заяви учасників конфлікту.

"Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань зʼясують всі деталі: будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що після встановлення всіх обставин має настати відповідальність для причетних до інциденту. Йдеться, зокрема, про можливі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників подій.

Окремо мають відбутися внутрішні розслідування у СБУ та ГУР, щоб з'ясувати, що саме стало причиною конфлікту та за яких обставин між представниками українських спецслужб сталася стрілянина.

"Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено", - підсумував Зеленський.

Перестрілка на Шумського

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня на столичних Березняках, на вулиці Юрія Шумського, 10, сталася стрілянина.

Вранці СБУ та ГУР заявили, що проводили операцію із запобігання теракту, який, за їхніми даними, ФСБ РФ готувала проти одного з російських опозиціонерів в Україні.

Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про заступника командира РДК Степана Каплунова. Згодом повідомлення ГУР про операцію згодом зникло.