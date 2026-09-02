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"Стрелять можно только в оккупантов": Зеленский требует разобраться с перестрелкой силовиков в Киеве

20:39 02.09.2026 Ср
2 мин
К выяснению обстоятельств привлекли Генпрокурора и Государственное бюро расследований
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Перестрелка между подразделениями СБУ и ГУР в Киеве вызвала резонанс. Обстоятельства конфликта должны проверить следователи и сами спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства назвал ситуацию "совершенно позорной" и заявил, что все обстоятельства конфликта должны быть установлены. По его словам, он уже обсудил инцидент с Генеральным прокурором Русланом Кравченко.

К выяснению обстоятельств будут привлечены Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований. Должна быть проверена не только версия одной из сторон, но и все свидетельства и заявления участников конфликта.

"Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация пошагова", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что после установления всех обстоятельств должно наступить ответственность для причастных к инциденту. Речь идет, в частности, о возможных кадровых решениях руководителей спецслужб относительно участников событий.

Отдельно должны пройти внутренние расследования СБУ и ГУР, чтобы выяснить, что именно стало причиной конфликта и при каких обстоятельствах между представителями украинских спецслужб произошла стрельба.

"Стрелять здесь, в Украине, можно только у российских оккупантов для защиты Украины. Никакая другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто такое, что кому-то позволено", - подытожил Зеленский.

Перестрелка на Шумского

Напомним, в ночь на 2 сентября на столичных Березняках, на улице Юрия Шумского, 10, произошла стрельба .

Утром СБУ и ГУР заявили, что проводили операцию по предотвращению теракта, который, по их данным, ФСБ РФ готовила против одного из российских оппозиционеров в Украине.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о заместителе командира РДК Степане Каплунове. Впоследствии сообщение ГУР об операции впоследствии исчезло.

Позже СБУ заявила, что во время обыска по одному из адресов на ее оперативно-следственную группу якобы напали вооруженные люди, также заблокировавшие автомобилями проезд правоохранителям.

Для остановки сопротивления привлекли спецподразделение "Альфа".

По данным СБУ, в результате применения оружия ранены, а нападавших задержали. В службе утверждают, что они принадлежат одному из подразделений Сил обороны Украины.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа. К выяснению обстоятельств также присоединились ДБР и ОГП.

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