"Стрелять можно только в оккупантов": Зеленский требует разобраться с перестрелкой силовиков в Киеве

Глава государства назвал ситуацию "совершенно позорной" и заявил, что все обстоятельства конфликта должны быть установлены. По его словам, он уже обсудил инцидент с Генеральным прокурором Русланом Кравченко.

К выяснению обстоятельств будут привлечены Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований. Должна быть проверена не только версия одной из сторон, но и все свидетельства и заявления участников конфликта.

"Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация пошагова", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что после установления всех обстоятельств должно наступить ответственность для причастных к инциденту. Речь идет, в частности, о возможных кадровых решениях руководителей спецслужб относительно участников событий.

Отдельно должны пройти внутренние расследования СБУ и ГУР, чтобы выяснить, что именно стало причиной конфликта и при каких обстоятельствах между представителями украинских спецслужб произошла стрельба.

"Стрелять здесь, в Украине, можно только у российских оккупантов для защиты Украины. Никакая другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто такое, что кому-то позволено", - подытожил Зеленский.

Перестрелка на Шумского

Напомним, в ночь на 2 сентября на столичных Березняках, на улице Юрия Шумского, 10, произошла стрельба .

Утром СБУ и ГУР заявили, что проводили операцию по предотвращению теракта, который, по их данным, ФСБ РФ готовила против одного из российских оппозиционеров в Украине.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о заместителе командира РДК Степане Каплунове. Впоследствии сообщение ГУР об операции впоследствии исчезло.