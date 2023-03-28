В США жінка влаштувала стрілянину в християнській школі: вбито шестеро людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

Зазначається, що нападниця проникла до будівлі школи через бічний вхід, вона була озброєна двома гвинтівками AR-15 та пістолетом. В результаті стрілянини вона вбила трьох учнів і трьох працівників школ. Саму жінку застрелили поліцейські.

За словами начальника поліції Нешвілла Джона Дрейка, нападниця раніше навчалась в цій школі, мала карту будівлі та ретельно готувалась до стрілянини. Також у неї виявили маніфест, зміст якого не розголошується.