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В США жінка влаштувала стрілянину в християнській школі: вбито шестеро людей

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Вівторок 28 березня 2023 02:46
В США жінка влаштувала стрілянину в християнській школі: вбито шестеро людей Фото: в США сталася масова стрілянина в школі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В американському місті Нешвілл (штат Теннессі) 28-річна трансгендерна жінка влаштувала стрілянину в християнській школі. Вона вбила шістьох людей, нападницю застрелили поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Зазначається, що нападниця проникла до будівлі школи через бічний вхід, вона була озброєна двома гвинтівками AR-15 та пістолетом. В результаті стрілянини вона вбила трьох учнів і трьох працівників школ. Саму жінку застрелили поліцейські.

За словами начальника поліції Нешвілла Джона Дрейка, нападниця раніше навчалась в цій школі, мала карту будівлі та ретельно готувалась до стрілянини. Також у неї виявили маніфест, зміст якого не розголошується.

Нагадаємо, що 23 січня троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей в американському місті Де-Мойн, штат Айова - двоє учнів зазнали смертельних поранень.

А 10 лютого сталася стрілянина у середній школі в американському місті Баффало, що в штаті Нью-Йорк. Поранення отримали дві людини.

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