В американському Луїсвіллі сталася стрілянина: є жертви, серед постраждалих поліцейський

У понеділок, 10 квітня, в американському місті Луїсвілл, штат Кентуккі, сталася стрілянина. Унаслідок неї постраждали шестеро осіб, серед яких поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Поліція міста Луїсвілл повідомила, що правоохоронці реагують на активного агресора в 300 кварталі Іст-Мейн-стріт у центрі Луїсвілля.

Відділення ФБР у Луїсвіллі описало інцидент як стрілянину, а інші офіційні особи закликали жителів триматися подалі від цього району.

Видання повідомляє, що на місце стрілянини виїхав губернатор штату.

BREAKING NEWS: Police say there is an active shooter situation in Louisville, Kentucky and there are "multiple casualties."



The Louisville Metro Police say there is an "active aggressor" near the city's downtown baseball stadium. pic.twitter.com/dQiLoGNo6G — CBS Mornings (@CBSMornings) April 10, 2023

CNN з посиланням на джерело повідомляє, що відомо про шість жертв. Однак поки що не повідомляється, йдеться про вбитих чи про поранених.

Хто саме відкрив стрілянину, поки невідомо. Імовірно, це одна людина. Між стрільцем і поліцією зав'язалася перестрілка. Також на місці працюють представники ФБР.

У поліції пізніше повідомили, що стрілка нейтралізовано.

"Загрозу активного агресора більше не існує. Передбачуваний стрілець був нейтралізований", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Оновлено.

Правоохоронці на брифінгу повідомили, що внаслідок стрілянини в Луїсвіллі загинули п'ятеро людей, і щонайменше шістьох осіб доправили в лікарню Університету Луїсвілля, включно з одним офіцером, із "різними травмами".

Стан тих, кого доправили, наразі невідомий.

Підтверджено смерть стрільця, обставини його смерті невідомі.

Нагадаємо, у турецькому місті Чорум відбулася стрілянина біля виходу з мечеті, внаслідок якої поранено шістьох людей.

Крім того, раніше в Нешвіллі жінка влаштувала стрілянину в християнській школі. Вона вбила шестеро людей, її знешкодили поліцейські.

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