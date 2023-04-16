У США вечірка завершилася масовою стріляниною, є жертви

В американському місті Дадевілль (штат Алабама) святкування дня народження обернулося на масову стрілянину. Унаслідок чого щонайменше 20 осіб дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WRBL .

За словами очевидців, більшість поранених - підлітки.

Слідчі повідомляють, що, імовірно, на вечірці сталася сварка, що призвела до стрілянини.

Кілька правоохоронних органів, включно з Державним бюро розслідувань ALEA, поліцією Дадевілля та офісом шерифа округу Таллапуса, ведуть розслідування.

Постраждалих доправили в місцеві лікарні для надання медичної допомоги.

Подробиці про підозрюваних у скоєнні стрілянини або мотиви поки що не розголошує влада.

Свідки повідомили, що чули численні постріли, а люди вибігали з будівлі і кричали.

За даними Fox News, загинули щонайменше шестеро людей.

Свідок на місці події сказав виданню, що загальна кількість жертв була більшою за шість, включно з кількома людьми, які померли на місці події.