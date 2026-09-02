Стрілянина на Шумського в Києві: адвокат Каплунова зробив заяву про дії силовиків

Обшуки у квартирі Каплунова та стрілянина

За словами адвоката, заступника командира Російського добровольчого корпусу (РДК) нібито викрали працівники СБУ 23 серпня у Києві. А вже в ніч проти 2 вересня сталася стрілянина біля будинку, де мешкав Каплунов і куди його привезли для проведення обшуку в його квартирі.

"Чому я кажу викрадений, а не затриманий? Тому що затримання передбачає складання протоколу затримання, участь адвоката, перекладача за потреби, і так далі", - заявив адвокат та наголосив, що Каплунова 23 серпня заштовхали в автомобіль силою та відвезли в невідомому напрямку.

Адвокат стверджує, що від 23 серпня до пізньої ночі 1 вересня він та побратими Каплунова не знали, де той перебуває. Боровський також заявив, що вони зверталися до СБУ, однак відповіді не отримали. У слідчому ізоляторі СБУ, за його словами, повідомили, що Каплунова там немає.

Боровський розповів журналістам, що в ніч із 1 на 2 вересня працівники СБУ привезли Каплунова до квартири, де він мешкав, для проведення невідкладного обшуку.

За словами адвоката, на місці перебували працівники ГУР, які підняли тривогу, після чого до будинку почали прибувати побратими Каплунова. Боровський заявив, що перші групи, які приїхали на місце, були затримані, а біля під'їзду пролунали постріли.

Він стверджує, що перші постріли пролунали близько 23:00 1 вересня.

За словами Боровського, згодом на місце прибули представники ГУР, після чого виник словесний конфлікт. Він заявив, що його вдалося врегулювати після домовленостей між представниками ГУР та СБУ: останні мали звільнити Каплунова та затриманих побратимів, а військовослужбовці ГУР - звільнити проїзд для автомобіля СБУ.

"Потиснувши руки, досягши мирних певних домовленостей, військовослужбовці ГУР в основній своїй масі почали роз'їжджатись додом", - розповів адвокат.

Він також зазначив, що залишився на місці та супроводжував слідчі дії, які тривали всю ніч. При цьому Боровський заявив, що до роботи слідчих СБУ претензій не має.

Нові постріли під ранок

За словами адвоката, близько 8:30, коли мали підписувати останній протокол огляду місця події, представники силового підрозділу СБУ почали затримувати побратимів Каплунова.

"Наш гурт почав захищати своїх побратимів голими руками, висмикуючи їх назад, відштовхуючи і так далі. Працівники СБУ відреагували агресивно, вони сказали відійти всім, відкрили вогонь", - заявив Боровський.

Він стверджує, що спочатку стріляли попереджувально, а потім, за його словами, правоохоронці відкрили вогонь по людях.

Адвокат заявив, що внаслідок стрілянини двох працівників ГУР тяжко поранили, а ще один отримав легке поранення.

За його словами, після стрілянини присутнім наказали лягти на землю. На місце викликали швидку допомогу, а пораненим надали допомогу. Згодом їх госпіталізували.

З коротким коментарем перед журналістами виступив і командир РДК Денис Капустін.

За його словами, він був присутнім на обшуку СБУ у квартирі його заступника Степана Каплунова. Капустін стверджує, що протокол обшуку є, втім "жодних компроментуючих предметів у квартирі Каплунова знайдено не було".

Командир РДК говорить, що не знає що шукала у квартирі СБУ. Де зараз перебуває Каплунов, він не повідомив.

"Попередження замаху на Каплунова не було"

За словами Боровського, після ранкової стрілянини на місце знову почали прибувати представники ГУР. Згодом туди приїхали працівники ДБР, які розпочали слідчі дії за фактом стрілянини.

Адвокат вважає, що офіційна версія СБУ про нібито запобігання замаху на Каплунова могла бути способом прикрити його позапроцесуальне затримання.

"Це такий піар-хід. Він виглядав як такий жарт", - заявив Боровський.

Він також зазначив, що йому незрозуміло, що саме працівники СБУ шукали у квартирі Каплунова. Водночас адвокат припустив, що спецслужба могла намагатися створити докази, хоча не навів підтверджень цьому твердженню.

Боровський не заперечує, що Каплунов як громадянин Росії, який воює у складі українського війська з 2024 року, може бути об'єктом підвищеної уваги СБУ. Водночас, наголошує адвокат, за наявності обґрунтованих підозр усі дії мають відбуватися у законний спосіб.

На запитання, де зараз перебуває Каплунов, адвокат відповів: "Мені не відомо, але він вже на свободі".

Перестрілка на Шумського

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня на столичних Березняках сталася стрілянина. Інцидент відбувся за адресою вул. Юрія Шумського, 10, де згодом правоохоронці перекрили рух.

Вранці 2 вересня СБУ та ГУР офіційно заявили, що проводили операцію із запобігання теракту, який, за їхніми даними, ФСБ РФ готувала проти одного з російських опозиціонерів в Україні. Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про заступника командира РДК Степана Каплунова. Втім, ГУР пізніше видалило пост про запобігання теракту.

Згодом СБУ вийшла з офіційним релізом в якому заявила, що під час обшуку за однією з адрес на її співробітників нібито напали озброєні люди та заблокували автомобілі правоохоронців. Для припинення спротиву залучили спецпідрозділ "Альфа".

В спецслужбі повідомили, що унаслідок застосування зброї "є поранені, а нападників затримали". За даними СБУ, вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України.

Офіс генпрокурора своєю чергою повідомив про початок розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.