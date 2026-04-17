Стрілянина у школі на Закарпатті: підліток отримав підозру, розкрито нові деталі

Підлітку, який влаштував стрілянину у школі на Закарпатті, повідомили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Закарпатської обласної прокуратури.
"На підставі зібраних доказів, юнаку інкриміновано вчинення закінченого замаху на умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб. Йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України", - сказано в заяві.
Наразі підліток перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура повідомила, що клопотатиме про тримання його під вартою.
Згідно з матеріалами слідства, 15-річних підліток замовив в інтернеті шумовий пістолет, свинцеві кульки та холості патрони. В подальшому він вніс конструктивні зміни до пістолета та патронів - вони стали придатними для вбивства.
Зранку у четвер, 16 квітня, зловмисник приніс переобладнану зброю до школи та кілька разів вистрілив у напрямку своїх однокласників. Одному з учнів куля влучила в плече.
Після стрілянини підозрюваний втік зі школи та самостійно повідомив про скоєне до поліції.
Встановлено, що підліток міг стати жертвою психологічного тиску. За словами школяра, він через онлайн-гру познайомився з невідомими, після чого почав спілкуватися з ними у месенджері.
Ззатриманий розповів, що йому висунули вимоги та змушували виконувати "завдання". У разі невиконання невідомі погрожували розправою над його близькими.
