У Львові сталась стрілянина на подвір'ї школи: що відомо про причини й постраждалих
Сьогодні, 24 листопада, на подвір'ї однієї зі шкіл у місті Львів сталась стрілянина.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію директора департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрія Закалюка у Facebook.
Що відомо про причини та наслідки стрілянини
Згідно з інформацією посадовця, стрілянина відбулась на подвір'ї середньої загальноосвітньої школи №13 у Сихівському районі Львова.
"Батьки після зустрічі в кабінеті директора продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета", - повідомив Закалюк.
Він уточнив, що після словесного конфлікту один із його учасників (чоловік):
- дістав пневматичний пістолет;
- здійснив - попередньо - чотири постріли.
"У чоловіка (в якого стріляли, - Ред.) поранення в живіт та ногу. На місці викликали швидку, вже працюють правоохоронці", - поділився директор департаменту освіти та культури ЛМР.
Він наголосив, що ніхто зі школярів та вчителів освітнього закладу не постраждав.
Закалюк розповів також, що:
- діти чоловіків - однокласники (вчаться у початковій школі);
- вони "мали конфлікт у класі";
- сьогодні відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника (де намагалися розв'язати проблемне питання);
- батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір'ї.
"Будь‑які прояви агресії, застосування сили, погрози чи використання зброї з боку батьків на території навчальних закладів є грубим порушенням закону і тягнуть за собою кримінальну відповідальність", - нагадав посадовець.
Він додав, що такі дії:
- ставлять під загрозу життя та психологічну безпеку дітей;
- є абсолютно неприйнятними.
"Водночас прошу утриматися від поширення неперевіреної інформації та посилатися на офіційні джерела комунікації. Деталі - згодом", - підсумував Закалюк.
Публікація Закалюка (скриншот: facebook.com/zbruch)
Реакція поліції на стрілянину на території школи
Дещо згодом у прес-службі поліції Львівської області підтвердили, що працюють на місці стрілянини на території школи.
"Попередньо відомо, що між двома батьками учнів сталась сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла у бійку. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовано", - розповіли правоохоронці.
Уточнюється, що подія сталась сьогодні вранці у Сихівському районі міста.
"Унаслідок бійки між двома чоловіками, які є батьками учнів, один із них здійснив постріли із травматичної зброї у бік іншого. У результаті обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою", - додали у прес-службі правоохоронців.
Повідомляється, що слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України ("Хуліганство").
"У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини події", - підсумували у поліції Львівської області.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)
Реакція на конфлікт зі стріляниною міського голови
На конфлікт у школі Львова із подальшою стріляниною на території освітнього закладу відреагував також міський голова Андрій Садовий.
Він підтвердив, що через конфлікт між батьками у львівській школі ніхто з дітей та педагогів не постраждав.
Мер міста уточнив, що "інцидент стався після сварки між школярами у 3-му класі".
"Батьки прийшли до школи, щоб з'ясувати обставини, але після розмови вже на подвір'ї вступили у конфлікт між собою. Один із чоловіків отримав поранення. Стан - стабільний, задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні", - поділився Садовий у своєму Facebook.
Він додав, що правоохоронці "працюють на місці та з'ясовують усі обставини".
"Будь-яка зброя на території школи - це за межею допустимого. Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди", - наголосив посадовець.
Він зауважив, що "такі дії - загроза для дітей, для вчителів, для всіх".
"Так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом - незалежно від того, хто ця людина", - підсумував мер Львова.
Публікація Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)
