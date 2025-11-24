ua en ru
У Львові сталась стрілянина на подвір'ї школи: що відомо про причини й постраждалих

Понеділок 24 листопада 2025 11:54
UA EN RU
У Львові сталась стрілянина на подвір'ї школи: що відомо про причини й постраждалих У Львові на подвір'ї школи відбулась стрілянина (кадр із відео: school13.lviv.ua)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 24 листопада, на подвір'ї однієї зі шкіл у місті Львів сталась стрілянина.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію директора департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрія Закалюка у Facebook.

Що відомо про причини та наслідки стрілянини

Згідно з інформацією посадовця, стрілянина відбулась на подвір'ї середньої загальноосвітньої школи №13 у Сихівському районі Львова.

"Батьки після зустрічі в кабінеті директора продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета", - повідомив Закалюк.

Він уточнив, що після словесного конфлікту один із його учасників (чоловік):

  • дістав пневматичний пістолет;
  • здійснив - попередньо - чотири постріли.

"У чоловіка (в якого стріляли, - Ред.) поранення в живіт та ногу. На місці викликали швидку, вже працюють правоохоронці", - поділився директор департаменту освіти та культури ЛМР.

Він наголосив, що ніхто зі школярів та вчителів освітнього закладу не постраждав.

Закалюк розповів також, що:

  • діти чоловіків - однокласники (вчаться у початковій школі);
  • вони "мали конфлікт у класі";
  • сьогодні відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника (де намагалися розв'язати проблемне питання);
  • батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір'ї.

"Будь‑які прояви агресії, застосування сили, погрози чи використання зброї з боку батьків на території навчальних закладів є грубим порушенням закону і тягнуть за собою кримінальну відповідальність", - нагадав посадовець.

Він додав, що такі дії:

  • ставлять під загрозу життя та психологічну безпеку дітей;
  • є абсолютно неприйнятними.

"Водночас прошу утриматися від поширення неперевіреної інформації та посилатися на офіційні джерела комунікації. Деталі - згодом", - підсумував Закалюк.

У Львові сталась стрілянина на подвір'ї школи: що відомо про причини й постраждалихПублікація Закалюка (скриншот: facebook.com/zbruch)

Реакція поліції на стрілянину на території школи

Дещо згодом у прес-службі поліції Львівської області підтвердили, що працюють на місці стрілянини на території школи.

"Попередньо відомо, що між двома батьками учнів сталась сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла у бійку. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовано", - розповіли правоохоронці.

Уточнюється, що подія сталась сьогодні вранці у Сихівському районі міста.

"Унаслідок бійки між двома чоловіками, які є батьками учнів, один із них здійснив постріли із травматичної зброї у бік іншого. У результаті обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою", - додали у прес-службі правоохоронців.

Повідомляється, що слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України ("Хуліганство").

"У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини події", - підсумували у поліції Львівської області.

У Львові сталась стрілянина на подвір'ї школи: що відомо про причини й постраждалихПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)

Реакція на конфлікт зі стріляниною міського голови

На конфлікт у школі Львова із подальшою стріляниною на території освітнього закладу відреагував також міський голова Андрій Садовий.

Він підтвердив, що через конфлікт між батьками у львівській школі ніхто з дітей та педагогів не постраждав.

Мер міста уточнив, що "інцидент стався після сварки між школярами у 3-му класі".

"Батьки прийшли до школи, щоб з'ясувати обставини, але після розмови вже на подвір'ї вступили у конфлікт між собою. Один із чоловіків отримав поранення. Стан - стабільний, задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні", - поділився Садовий у своєму Facebook.

Він додав, що правоохоронці "працюють на місці та з'ясовують усі обставини".

"Будь-яка зброя на території школи - це за межею допустимого. Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди", - наголосив посадовець.

Він зауважив, що "такі дії - загроза для дітей, для вчителів, для всіх".

"Так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом - незалежно від того, хто ця людина", - підсумував мер Львова.

У Львові сталась стрілянина на подвір'ї школи: що відомо про причини й постраждалихПублікація Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які види булінгу під час навчання існують і куди звертатись по допомогу.

Крім того, ми пояснювали, як батькам вчасно розпізнати, що дитину ображають, та яке покарання за це може бути.

Читайте також, чому булінг починається з байдужості дорослих та як зупинити насильство в школі.

