Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Стрельба в школе на Закарпатье: подросток получил подозрение, раскрыты новые детали

22:59 17.04.2026 Пт
2 мин
Следствие установило неожиданные подробности резонансного дела
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в школе на Закарпатье произошла стрельба (facebook.com/zakprokuratura)

Подростку, который устроил стрельбу в школе на Закарпатье, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Закарпатской областной прокуратуры.

Скандал в школе Львова: учительница травила ученика из-за службы отца в ВСУ

"На основании собранных доказательств, юноше инкриминируется совершение законченного покушения на умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц. Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины", - сказано в заявлении.

Сейчас подросток находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура сообщила, что будет ходатайствовать о содержании его под стражей.

Злоумышленник сам переделал оружие

Согласно материалам следствия, 15-летних подросток заказал в интернете шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны. В дальнейшем он внес конструктивные изменения в пистолет и патроны - они стали пригодными для убийства.

Утром в четверг, 16 апреля, злоумышленник принес переоборудованное оружие в школу и несколько раз выстрелил в направлении своих одноклассников. Одному из учеников пуля попала в плечо.

После стрельбы подозреваемый сбежал из школы и самостоятельно сообщил о содеянном в полицию.

Угрозы в адрес близких

Установлено, что подросток мог стать жертвой психологического давления. По словам школьника, он через онлайн-игру познакомился с неизвестными, после чего начал общаться с ними в мессенджере.

Задержанный рассказал, что ему выдвинули требования и заставляли выполнять "задания". В случае невыполнения неизвестные угрожали расправой над его близкими.

Напомним, в ноябре 2025 года во дворе школы №13 во Львове произошла стрельба в результате конфликта между родителями учеников. После ссоры в кабинете директора родители продолжили выяснение отношений на улице, где было применено оружие.

РБК-Украина писало об усилении безопасности в школах во время военного положения. МВД ввело обязательные стандарты: в учебных заведениях должна быть физическая охрана, видеонаблюдение и проверка учеников и посетителей металлодетекторами.

