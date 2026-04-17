Стрельба в школе на Закарпатье: подросток получил подозрение, раскрыты новые детали

"На основании собранных доказательств, юноше инкриминируется совершение законченного покушения на умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц. Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины", - сказано в заявлении.

Сейчас подросток находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура сообщила, что будет ходатайствовать о содержании его под стражей.

Злоумышленник сам переделал оружие

Согласно материалам следствия, 15-летних подросток заказал в интернете шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны. В дальнейшем он внес конструктивные изменения в пистолет и патроны - они стали пригодными для убийства.

Утром в четверг, 16 апреля, злоумышленник принес переоборудованное оружие в школу и несколько раз выстрелил в направлении своих одноклассников. Одному из учеников пуля попала в плечо.

После стрельбы подозреваемый сбежал из школы и самостоятельно сообщил о содеянном в полицию.

Угрозы в адрес близких

Установлено, что подросток мог стать жертвой психологического давления. По словам школьника, он через онлайн-игру познакомился с неизвестными, после чего начал общаться с ними в мессенджере.

Задержанный рассказал, что ему выдвинули требования и заставляли выполнять "задания". В случае невыполнения неизвестные угрожали расправой над его близкими.