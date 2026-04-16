Головна » Життя » Суспільство

Скандал у школі Львова: вчителька цькувала учня через службу батька в ЗСУ

19:06 16.04.2026 Чт
3 хв
Семикласника публічно нібито називали "тупим" і "дебілом"
aimg Тетяна Веремєєва
Скандал у школі Львова: вчителька цькувала учня через службу батька в ЗСУ Фото: У Львові вчительку підозрюють у цькуванні семикласника (Getty Images)

У Львові в одній зі шкіл розгорівся скандал через можливе цькування учня, батько якого служить у ЗСУ. Рідні зазначають, що вчителька української мови систематично ображає дитину.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Романа Онишкевича, який опублікував лист батька школяра.

Головне:

  • Суть інциденту: Військовий Нацгвардії Олег Звозда заявив про публічні образи його сина з боку вчительки української мови у школі №13.
  • Звинувачення: За словами батька, педагог називала учня "дебілом" і пов’язувала його успішність із тим, що батько перебуває на війні.
  • Тривалість конфлікту: Стверджується, що приниження мають системний характер і тривають близько двох років.
  • Реакція мерії: Департамент освіти Львова створив спеціальну комісію.
  • Статус: Наразі триває перевірка, офіційної позиції керівництва навчального закладу поки не оприлюднено.

У чому суть конфлікту

Інцидент стався у львівській школі №13. За словами родини, педагог публічно ображала семикласника, називаючи його "тупим" і "дебілом" та пов’язувала це з тим, що його батько перебуває на фронті.

Як зазначив батько дитини, військовослужбовець Національної гвардії Олег Звозда, черговий випадок приниження стався 19 березня 2026 року під час уроку української мови.

Він наголосив, що це не поодинокий випадок, а системна поведінка, яка триває тривалий час.

Що кажуть батьки

За словами військового, ще у вересні 2025 року він особисто спілкувався з вчителькою та просив не пов’язувати його службу з навчанням сина. Однак, як стверджує батько, це не дало результату.

Також у нього виникли питання до адміністрації школи. Зокрема, після інциденту з дитиною провели розмову без присутності батьків, що, на його думку, могло виглядати як тиск на учня.

Реакція влади

На ситуацію вже відреагували у Львівській міській раді. Директор департаменту освіти та культури Андрій Закалюк повідомив, що створено спеціальну комісію для перевірки обставин.

Наразі триває спілкування з адміністрацією закладу та всіма причетними. За його словами, остаточні висновки зроблять після детального вивчення ситуації.

Він також закликав не робити передчасних висновків до завершення перевірки, але запевнив, що у разі підтвердження фактів реакція буде "чіткою і безапеляційною".

Міська влада обіцяє провести перевірки у школі (скриншот зі сторінки у Facebook Андрія Закалюка)

Станом на зараз офіційної позиції школи щодо інциденту не оприлюднено. Водночас повідомляється, що подібна поведінка вчительки могла тривати близько двох років.

Ситуація вже вийшла за межі навчального закладу та передана на розгляд відповідних освітніх органів.

Раніше РБК-Україна розповідало про посилення безпеки у школах під час воєнного стану. МВС запровадило обов’язкові стандарти: у навчальних закладах має бути фізична охорона, відеоспостереження та перевірка учнів і відвідувачів металодетекторами.

Також ми писали, що уряд затвердив перелік предметів, які заборонено приносити до навчальних закладів - зокрема зброю, вибухові речовини, інструменти, алкоголь, наркотики, тютюн та енергетики.

