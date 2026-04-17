Стрілянина у школі на Закарпатті: підліток отримав підозру, розкрито нові деталі

Підлітку, який влаштував стрілянину у школі на Закарпатті, повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Закарпатської обласної прокуратури.

"На підставі зібраних доказів, юнаку інкриміновано вчинення закінченого замаху на умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб. Йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України", - сказано в заяві.

Наразі підліток перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура повідомила, що клопотатиме про тримання його під вартою.

Зловмисник сам переробив зброю

Згідно з матеріалами слідства, 15-річних підліток замовив в інтернеті шумовий пістолет, свинцеві кульки та холості патрони. В подальшому він вніс конструктивні зміни до пістолета та патронів - вони стали придатними для вбивства.

Зранку у четвер, 16 квітня, зловмисник приніс переобладнану зброю до школи та кілька разів вистрілив у напрямку своїх однокласників. Одному з учнів куля влучила в плече.

Після стрілянини підозрюваний втік зі школи та самостійно повідомив про скоєне до поліції.

Погрози на адресу близьких

Встановлено, що підліток міг стати жертвою психологічного тиску. За словами школяра, він через онлайн-гру познайомився з невідомими, після чого почав спілкуватися з ними у месенджері.

Ззатриманий розповів, що йому висунули вимоги та змушували виконувати "завдання". У разі невиконання невідомі погрожували розправою над його близькими.