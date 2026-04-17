Стрельба в школе на Закарпатье: подросток получил подозрение, раскрыты новые детали

22:59 17.04.2026 Пт
2 мин
Следствие установило неожиданные подробности резонансного дела
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в школе на Закарпатье произошла стрельба (facebook.com/zakprokuratura)

Подростку, который устроил стрельбу в школе на Закарпатье, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Закарпатской областной прокуратуры.

"На основании собранных доказательств, юноше инкриминируется совершение законченного покушения на умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц. Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины", - сказано в заявлении.

Сейчас подросток находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура сообщила, что будет ходатайствовать о содержании его под стражей.

Злоумышленник сам переделал оружие

Согласно материалам следствия, 15-летних подросток заказал в интернете шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны. В дальнейшем он внес конструктивные изменения в пистолет и патроны - они стали пригодными для убийства.

Утром в четверг, 16 апреля, злоумышленник принес переоборудованное оружие в школу и несколько раз выстрелил в направлении своих одноклассников. Одному из учеников пуля попала в плечо.

После стрельбы подозреваемый сбежал из школы и самостоятельно сообщил о содеянном в полицию.

Угрозы в адрес близких

Установлено, что подросток мог стать жертвой психологического давления. По словам школьника, он через онлайн-игру познакомился с неизвестными, после чего начал общаться с ними в мессенджере.

Задержанный рассказал, что ему выдвинули требования и заставляли выполнять "задания". В случае невыполнения неизвестные угрожали расправой над его близкими.

Напомним, в ноябре 2025 года во дворе школы №13 во Львове произошла стрельба в результате конфликта между родителями учеников. После ссоры в кабинете директора родители продолжили выяснение отношений на улице, где было применено оружие.

РБК-Украина писало об усилении безопасности в школах во время военного положения. МВД ввело обязательные стандарты: в учебных заведениях должна быть физическая охрана, видеонаблюдение и проверка учеников и посетителей металлодетекторами.

