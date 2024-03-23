Стрілянина під Москвою: з'явилися перші кадри зсередини згорілого ТЦ

У соцмережах оприлюднили перші знімки торговельного центру "Крокус сіті Хол" під Москвою, де ввечері 22 березня почалася стрілянина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Рятувальники змогли зайти в зал для глядачів, де довгий час була висока температура і де, вочевидь, був епіцентр пожежі. Дах над залом для глядачів впав, розбір завалів поки триває.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що наразі триває протока конструкцій. Окремі осередки спалаху ще залишилися, але здебільшого вогонь ліквідовано.

Стрілянина під Москвою 22 березня

Ввечері 22 березня у торговому центрі "Крокус сіті Хол", що під Москвою розпочалася стрілянина. За словами очевидців кілька людей відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Кілька людей виявилися відрізані вогнем, тому вогнеборці не могли розпочати гасіння.

Представники ФСБ заявили, що внаслідок стрілянини загинуло 40 людей, понад 100 поранено.

Мер Москви дав розпорядження надати всю необхідну допомогу всім, хто постраждав під час того, що сталося та ухвалив рішення про скасування на цих вихідних у Москві всіх спортивних, культурних та інших масових заходів.

Що передувало

У п'ятницю, 8 березня посольства Сполучених Штатів та Британії в Росії попередили про загрозу терористичній небезпеці у Москві в найближчі 48 годин. Громадянам радили уникати скупчення людей у Москві та моніторити новини.

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