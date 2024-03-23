Стрельба под Москвой: появились первые кадры изнутри сгоревшего ТЦ

В соцсетях обнародовали первые снимки торгового центра "Крокус сити Холл" под Москвой, где вечером 22 марта началась стрельба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, очевидно, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом упала, разбор завалов пока продолжается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в настоящее время продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги вспышки еще остались, но в основном огонь ликвидирован.

Стрельба под Москвой 22 марта

Вечером 22 марта в торговом центре "Крокус сити Холл" под Москвой началась стрельба . По словам очевидцев, несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия. Несколько человек оказались отрезаны огнем, поэтому пожарные не могли начать тушение.

Представители ФСБ заявили, что в результате стрельбы погибли 40 человек, более 100 ранены.

Мэр Москвы распорядился предоставить всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время произошедшего и принял решение об отмене на этих выходных в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Что предшествовало

В пятницу, 8 марта, посольства Соединенных Штатов и Британии в России предупредили об угрозе террористической опасности в Москве в ближайшие 48 часов. Гражданам советовали избегать скопления людей в Москве и мониторить новости.

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