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Стрілянина з патрульними у Дніпрі: у справі з'явилась ще одна підозра

Дніпро, Вівторок 12 вересня 2023 11:55
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Стрілянина з патрульними у Дніпрі: у справі з'явилась ще одна підозра Фото: учасниці стрілянини у Дніпрі повідомили про підозру (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці повідомили про підозру учасниці смертельної стрілянини з патрульними поліцейськими у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Жінка отримала підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

Зазначається, що в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого щодо патрульних поліцейських.

За їхніми результатами можлива додаткова кваліфікація.

Стрілянина у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі поліцейського. Через інцидент загинув чоловік.

Попередньо встановлено, що патрульні поліцейські намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксували порушення ПДР. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку, під час якої поліцейський вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Пізніше з'явилось відео з нагрудної камери поліцейського.

На відео видно, що жінка напала на патрульну і тримала її зі спини, поки пасажир автомобіля бив іншого поліцейського.

Патрульного затримали після інциденту та відправили під цілодобовий домашній арешт.

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