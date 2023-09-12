Стрельба с патрульными в Днепре: в деле появилось еще одно подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении участнице смертельной стрельбы с патрульными полицейскими в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Женщина получила подозрение по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.).

Отмечается, что в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения, совершенного в отношении патрульных полицейских.

По их результатам возможна дополнительная квалификация.

Стрельба в Днепре

29 августа в Днепре произошла стрельба с участием полицейского. Из-за инцидента погиб мужчина.

Предварительно установлено, что патрульные полицейские пытались остановить элитный автомобиль после того, как зафиксировали нарушение ПДД. После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Конфликт перерос в драку, во время которой полицейский выстрелил в спину мужчину из табельного оружия. Последний умер на месте. Позже появилось видео с нагрудной камеры полицейского.

На видео видно, что женщина напала на патрульную и держала ее со спины, пока пассажир автомобиля избивал другого полицейского.

Патрульного задержали после инцидента и отправили под круглосуточный домашний арест.

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