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Смертельна стрілянина з патрульними у Дніпрі: поліцейського затримали

Дніпро, Вівторок 29 серпня 2023 23:33
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Смертельна стрілянина з патрульними у Дніпрі: поліцейського затримали Фото: У Дніпрі затримали поліцейського за фактами вбивства і перевищення повноважень (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

За фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень у Дніпрі сьогодні, 29 серпня затримали поліцейського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора в Telegram.

Як стверджують у прокуратурі, сьогодні 29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили транспортний засіб, в якому перебували неповнолітні діти. Вимогу вийти з авто водій та пасажири проігнорували.

За даними слідства, правоохоронці за допомогою газового балончика почали витягувати людей з автомобіля. Під час бійки працівник поліції здійснив три постріли з табельної зброї в спину пасажиру. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.

Наразі причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано, вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Смертельна стрілянина в Дніпрі

Ввечері вівторка, 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

У коментарі РБК-Україна прес-секретар теруправління ДБР Полтави Олександр Білка повідомив, що працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, розпочали розслідування інциденту у Дніпрі.

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