У Мічигані чоловік напав із ножем на людей у супермаркеті: понад 10 поранених
В американському місті Траверс-Сіті, штат Мічиган, чоловік напав на людей із ножем у супермаркеті Walmart. Щонайменше 11 осіб дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Уточнюється, що нападник орудував зброєю, схожою на складаний ніж.
За словами шерифа округу Гранд-Траверс Майкла Ши, 42-річного підозрюваного - жителя Мічигану - затримали. За попередніми даними, у нього не було співучасників.
"Немає жодної інформації, що вказує на наявність інших підозрюваних", - сказав Ши.
Шериф також зазначив, що трьом постраждалим знадобилася операція. Інформація про стан інших поранених поки що не розголошується. Шестеро з постраждалих - чоловік і п'ять жінок.
Інші напади у США за останній час
У червні в штаті Міннесота сталася стрілянина, внаслідок чого загинула членкиня Палати представників Мелісса Гортман. Поранення отримали сенатор Джон Гоффман і його дружина.
Незадовго до цього у Вашингтоні біля Єврейського музею застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю.
А в червні у штаті Айдахо невідомий відкрив вогонь по рятувальниках і поліцейських під час гасіння лісової пожежі. Загинули щонайменше дві людини.
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