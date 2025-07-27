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У Мічигані чоловік напав із ножем на людей у супермаркеті: понад 10 поранених

Неділя 27 липня 2025 04:26
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У Мічигані чоловік напав із ножем на людей у супермаркеті: понад 10 поранених Ілюстративне фото: у Мічигані напали з ножем на людей (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

В американському місті Траверс-Сіті, штат Мічиган, чоловік напав на людей із ножем у супермаркеті Walmart. Щонайменше 11 осіб дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Уточнюється, що нападник орудував зброєю, схожою на складаний ніж.

За словами шерифа округу Гранд-Траверс Майкла Ши, 42-річного підозрюваного - жителя Мічигану - затримали. За попередніми даними, у нього не було співучасників.

"Немає жодної інформації, що вказує на наявність інших підозрюваних", - сказав Ши.

Шериф також зазначив, що трьом постраждалим знадобилася операція. Інформація про стан інших поранених поки що не розголошується. Шестеро з постраждалих - чоловік і п'ять жінок.

Інші напади у США за останній час

У червні в штаті Міннесота сталася стрілянина, внаслідок чого загинула членкиня Палати представників Мелісса Гортман. Поранення отримали сенатор Джон Гоффман і його дружина.

Незадовго до цього у Вашингтоні біля Єврейського музею застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю.

А в червні у штаті Айдахо невідомий відкрив вогонь по рятувальниках і поліцейських під час гасіння лісової пожежі. Загинули щонайменше дві людини.

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