В США невідомий відкрив вогонь у церкві, є загиблі та поранені
В неділю, 13 липня, у баптистській церкві Richmond Road у місті Лексінгтон (штат Кентуккі, США) сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Інцидент трапився близько 11:35 за місцевим часом. Поліцейський зупинив автомобіль біля аеропорту Blue Grass після спрацювання системи розпізнавання номерних знаків.
Однак чоловік, що перебував за кермом, відкрив вогонь та поранив правоохоронця, після цього викрав транспортний засіб і залишив місце події.
Далі злочинець прибув до баптистської церкви Richmond Road, що приблизно за 15 миль від аеропорту.
За словами начальника поліції Лексінгтона Лоуренса Везерса, зловмисник "відкрив вогонь по особах, які перебували на території церкви" та вбив двох жінок віком 72 та 32 роки, а також поранив двох чоловіків.
Обидвох постраждалих було ушпиталено. Один із них перебуває у критичному стані, інший - у стабільному. Стан пораненого співробітника дорожньої поліції стабільний.
Правоохоронці оперативно прибули на місце злочину та ліквідували злочинця.
Поліція не виключає зв'язку нападника з людьми у церкві, але подробиць не розголошує.
Інциденти зі стріляниною в США
В суботу, 12 липня, у штаті Теннессі невідомий вчинив стрілянину по присутніх на зустрічі випускників. Внаслідок інциденту є поранені, правоохоронці розшукують стрільця.
Наприкінці червня невідомий чоловік обстріляв рятувальників, які гасили лісову пожежу в штаті Айдахо. Загинули двоє людей.
Крім того, у червні в штаті Міннесота було вбито члена Палати представників Меліссу Гортман та її чоловіка. Сенатор Джон Гоффман і його дружина зазнали поранень.
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