Стрілець хотів убити Трампа і якомога більше чиновників адміністрації, - Левітт

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що підозрюваний стрілець, який увірвався вночі на вечерю, мав намір відкрити вогонь по президенту США Дональду Трампу і чиновникам адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Левітт у соцмережі Х.
За її словами, вечеря Асоціації кореспондентів Білого мала стати веселим вечором жартів і святкуванням свободи слова. Однак за підсумком він був зірваний спробою замаху.
"Божевільний прагнув убити президента і якомога більше високопоставлених чиновників адміністрації Трампа", - заявила Левітт.
Вона зазначила, що перебувала з президентом і першою леді Меланією за лаштунками після того, як Секретна служба США швидко їх евакуювала.
Левітт додала, що "Трамп був воістину безстрашний", нагадавши його слова про те, що політичному насильству має бути покладено край.
"Спасибі правоохоронним органам за те, що вони забезпечили нашу безпеку, включно з хоробрим агентом, який дістав кулю в груди й негайно знешкодив стрільця", - резюмувала вона.
Нагадаємо, в ніч на 26 квітня у Дональда Трампа і чиновників його адміністрації розпочалася вечеря з журналістами Білого дому, що проходила в готелі Washington Hilton. Але незабаром у будівлю увірвався чоловік, після чого було чутно кілька пострілів. Відразу після цього Трамп та інші чиновники були екстрено евакуйовані.
Попередньо, підозрюваним виявився 31-річний учитель Коул Аллен із Торранса (штат Каліфорнія). У ЗМІ була інформація, що після інциденту він сказав, що хотів відкрити вогонь по чиновниках адміністрації лідера США.
До слова, кілька годин тому Дональд Трамп пов'язав цей замах із необхідністю будівництва бальної зали в Білому домі. Мовляв, якби бальна зала вже була побудована і процес будівництва не блокували, то такого інциденту взагалі б не сталося.