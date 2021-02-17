Стрихарский стал сопредседателем рабочей группы по подготовке законопроекта о реформе сферы захоронения

"Многим известно, что ситуация в этой сфере содержит ряд проблемных вопросов, которые возникли, в том числе, и из-за несовершенства законодательства. Именно поэтому мы должны существенно доработать действующее законодательство с учетом современных условий и вызовов", - заявил Стрихарский во время заседания комитета.

По его мнению, в новом законопроекте должны быть решены главные проблемы в этой сфере. В частности:

нехватка мест для захоронения;

популяризация альтернативных видов погребения согласно европейскому опыту;

создание соответствующих условий для здоровой конкуренции среди субъектов, которые предоставляют ритуальные услуги;

обеспечение возможности для граждан в получении качественных ритуальных услуг по экономически обоснованным ценам;

привлечение инвестиций для строительства крематориев.

Также он подчеркнул, что необходимо совершенствовать организацию проведения захоронения умерших и качества оказания ритуальных услуг.

"Отдельного внимания требует решение вопроса захоронения одиноких людей, а также обеспечение надлежащего финансирования на благоустройство мест захоронений, их охраны и сохранения", - добавил нардеп.

Стрихарський выразил убеждение, что подготовка и дальнейшая реализация такого законопроекта позволит решить главные проблемы благодаря реформированию.

"Это даст возможность предотвратить непредсказуемые последствиям как для экономики страны, так и окружающей среды", - резюмировал он.