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Стрихарский стал сопредседателем рабочей группы по подготовке законопроекта о реформе сферы захоронения

Автор: РБК-Украина

Народный депутат Андрей Стрихарский сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создал рабочую группу по подготовке законопроекта по реформированию сферы погребения и демонополизации рынка ритуальных услуг в Украине.

Об этом нардеп сообщил в Facebook, добавив, что его избрали сопредседателем этой рабочей группы.

"Многим известно, что ситуация в этой сфере содержит ряд проблемных вопросов, которые возникли, в том числе, и из-за несовершенства законодательства. Именно поэтому мы должны существенно доработать действующее законодательство с учетом современных условий и вызовов", - заявил Стрихарский во время заседания комитета.

По его мнению, в новом законопроекте должны быть решены главные проблемы в этой сфере. В частности:

  • нехватка мест для захоронения;
  • популяризация альтернативных видов погребения согласно европейскому опыту;
  • создание соответствующих условий для здоровой конкуренции среди субъектов, которые предоставляют ритуальные услуги;
  • обеспечение возможности для граждан в получении качественных ритуальных услуг по экономически обоснованным ценам;
  • привлечение инвестиций для строительства крематориев.

Также он подчеркнул, что необходимо совершенствовать организацию проведения захоронения умерших и качества оказания ритуальных услуг.

"Отдельного внимания требует решение вопроса захоронения одиноких людей, а также обеспечение надлежащего финансирования на благоустройство мест захоронений, их охраны и сохранения", - добавил нардеп.

Стрихарський выразил убеждение, что подготовка и дальнейшая реализация такого законопроекта позволит решить главные проблемы благодаря реформированию.

"Это даст возможность предотвратить непредсказуемые последствиям как для экономики страны, так и окружающей среды", - резюмировал он.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский заявлял, что принятый парламентом законопроект №4531 относительно возобновления конкурсов для госслужащих позволит урегулировать ряд проблемных вопросов. Документ важен для работы государственной службы в целом.

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Новости Украины законопроектуслугиВерховная РадаАндрей Стрихарский
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