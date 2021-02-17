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Стріхарський став співголовою робочої групи з підготовки законопроекту щодо реформи сфери поховання

Автор: РБК-Україна

Народний депутат Андрій Стріхарський повідомив, що комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування створив робочу групу з підготовки законопроекту щодо реформування сфери поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг в Україні.

Про це нардеп повідомив у Facebook, додавши, що його обрали співголовою цієї робочої групи.

"Багатьом відомо, що ситуація в цій сфері містить низку проблемних питань, які виникли зокрема й через недосконалість законодавства. Саме тому ми повинні суттєво доопрацювати чинне законодавство з урахуванням сучасних умов та викликів", - заявив Стріхарський під час засідання комітету.

На його думку, в новому законопроекті мають бути вирішені головні проблеми в цій сфері. Зокрема:

  • нестача місць для поховання;
  • популяризація альтернативних видів поховання відповідно до європейського досвіду;
  • створення відповідних умов для здорової конкуренції серед суб'єктів, які надають ритуальні послуги;
  • забезпечення можливості для громадян в отриманні якісних ритуальних послуг за економічно обгрунтованими цінами;
  • залучення інвестицій для будівництва крематоріїв.

Також він наголосив, що необхідно вдосконалювати організацію проведення поховання померлих та якості надання ритуальних послуг.

"Окремої уваги потребує вирішення питання поховання одиноких людей, а також забезпечення належного фінансування на благоустрій місць поховань, їх охорони та збереження", - додав нардеп.

Стріхарський висловив переконання, що підготовка та подальша реалізація такого законопроекту дозволить вирішити головні проблеми завдяки реформуванню.

"Це дасть можливість запобігти непередбачуваних наслідків як для економіки країни, так і навколишнього середовища", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський заявляв, що ухвалений парламентом законопроект №4531 щодо відновлення конкурсів для держслужбовців дозволить врегулювати ряд проблемних питань. Документ важливий для роботи державної служби в цілому.

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Новини України законопроектуслугиВерховна РадаАндрей Стріхарський
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