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Стрихарский: возобновление конкурсов для госслужащих урегулирует ряд проблемных вопросов

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 15:33
Стрихарский: возобновление конкурсов для госслужащих урегулирует ряд проблемных вопросов Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Украина

Принятый парламентом законопроект №4531 о возобновлении конкурсов для госслужащих позволит урегулировать ряд проблемных вопросов. Документ важен для работы государственной службы в целом.

Об этом написал народный депутат от "Слуги народа", соавтор законопроекта №4531 Андрей Стрихарский в Facebook.

"Данный законопроект был чрезвычайно важным, поэтому рад, что теперь ряд проблемных вопросов, касающихся государственной службы, будет урегулировано", - написал нардеп.

Стрихарский также отметил, что проект Верховной радой был поддержан с его правками, которые касались вопросов, относительно урегулирования работы конкурсной комиссии, особенностей проведения конкурсов, защиты государственных служащих от политических увольнений и др.

Напомним, Верховная рада приняла данный законопроект 16 февраля.

Согласно документу, в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона объявляются конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров.

Как ранее сообщал нардеп Андрей Стрихарский, конкурсы на занятие должностей государственной службы является одним из международных обязательств Украины о проведении реформы государственного управления.

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Новости Украины Политика конкурс госслужба Слуга народа Андрей Стрихарский
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