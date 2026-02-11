ua en ru
Головна » Бізнес » Фінанси

Стрибок у банках: "свіжий" курс валют на 11 лютого та де євро вже дорожче 52 гривень

Україна, Середа 11 лютого 2026 11:03
Стрибок у банках: "свіжий" курс валют на 11 лютого та де євро вже дорожче 52 гривень Фото: банки та обмінники оновили курс валют на 11 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Банки та обмінники вранці 11 лютого оновили курс валют. Євро продовжує зростати і вже наближається до 52 гривень.

Скільки сьогодні коштує валюта та де вже євро переступило психологічну позначку в 52 гривні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: "Ніколи не купуйте валюту на всі гроші": бліц з експертом про пастки курсу та заощадження

Головне:

  • Долар (НБУ): 43,09 грн (+6 коп.). В обмінниках стабільно - 43,20 грн.
  • Євро (НБУ): 51,25 грн (+13 коп.). На готівковому ринку ціна вже сягає 51,51 грн.
  • Стрибок у банках: У Райффайзен Банку картковий курс євро вже перетнув позначку 52,16 грн.

Фото: курс валют на 11 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс в обмінниках

Середній курс долара в обмінниках, за даними порталу Minfin, тримається на рівні 43,20 гривні при купівлі. Якщо ж ви хочете здати валюту - це можна зробити за нижчим курсом - 43,10 гривень.

Євро ж в обмінниках сьогодні коштує в середньому 51,51 гривню при купівлі та 51,35 гривню при здачі валюти.

Курс в банках

ПриватБанк продає долари по 43,28 гривень в касах та 43,90 гривень у разі операції карткою. Євро тут суттєво дорожче, ніж в обмінниках - 51,70 гривню в касах та 51,81 гривню - безнал.

В Ощадбанку долар сьогодні можна купити за 43,40 гривень в касі та 43,45 гривні - карткою. Євро також дорожче за обмінники - 51,75 та 51,85 відповідно.

Монобанк сьогодні продає долари по 43,28 гривні, а євро - 51,75 гривні.

Курс долара у "Пумбі" встановлено на рівні 43,40 гривні при купівлі в касі, а карткою дешевше - 43,20 гривні. Євро ж тут можна купити за 51,60 гривню.

OTP Bank встановив курс долара на рівні 43,40 гривень у касах та 43,35 гривні - картки. За євро тут доведеться заплатити в касі 51,90 гривню, а карткою - 51,75 гривню.

Райффайзен Банк виставив курс долара на рівні 43,35 гривень при купівлі у касах та 43,70 гривні - для карток. Євро ж тут вже переступило 52 гривні. Так, при карткових операціяї за євро тут доведеться заплатити 52,16 гривні, у касах дешевше - 51,60 гривню.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

