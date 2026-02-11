Скачок в банках: "свежий" курс валют на 11 февраля и где евро уже дороже 52 гривен

Банки и обменники утром 11 февраля обновили курс валют. Евро продолжает расти и уже приближается к 52 гривнам.

Сколько сегодня стоит валюта и где уже евро перешагнуло психологическую отметку в 52 гривны - читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Доллар (НБУ): 43,09 грн (+6 коп.). В обменниках стабильно - 43,20 грн .

(НБУ): 43,09 грн (+6 коп.). В обменниках стабильно - . Евро (НБУ): 51,25 грн (+13 коп.). На наличном рынке цена уже достигает 51,51 грн .

(НБУ): 51,25 грн (+13 коп.). На наличном рынке цена уже достигает . Скачок в банках: В Райффайзен Банке карточный курс евро уже пересек отметку 52,16 грн.

Фото: курс валют на 11 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс в обменниках

Средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin, держится на уровне 43,20 гривны при покупке. Если же вы хотите сдать валюту - это можно сделать по более низкому курсу - 43,10 гривен.

Евро же в обменниках сегодня стоит в среднем 51,51 гривну при покупке и 51,35 гривну при сдаче валюты.

Курс в банках

ПриватБанк продает доллары по 43,28 гривен в кассах и 43,90 гривен в случае операции карточкой. Евро здесь существенно дороже, чем в обменниках - 51,70 гривну в кассах и 51,81 гривну - безнал.

В Ощадбанке доллар сегодня можно купить за 43,40 гривен в кассе и 43,45 гривны - карточкой. Евро также дороже обменников - 51,75 и 51,85 соответственно.

Монобанк сегодня продает доллары по 43,28 гривны, а евро - 51,75 гривны.

Курс доллара в "Пумбе" установлен на уровне 43,40 гривны при покупке в кассе, а карточкой дешевле - 43,20 гривны. Евро же здесь можно купить за 51,60 гривну.

OTP Bank установил курс доллара на уровне 43,40 гривен в кассах и 43,35 гривны - карты. За евро здесь придется заплатить в кассе 51,90 гривну, а карточкой - 51,75 гривну.

Райффайзен Банк выставил курс доллара на уровне 43,35 гривен при покупке в кассах и 43,70 гривны - для карточек. Евро же здесь уже перешагнуло 52 гривны. Так, при карточных операцияи за евро здесь придется заплатить 52,16 гривны, в кассах дешевле - 51,60 гривну.