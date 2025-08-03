UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Ястремська вибула з турніру в Монреалі: шанс на українське дербі втрачено

Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на престижному турнірі WTA 1000 в Монреалі. У матчі третього раунду вона поступилася Єлені Рибакіній із Казахстану.

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

WTA 1000 Монреаль. 1/8 фіналу, хард

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Даяна Ястремська (Україна) 5:7, 6:2, 7:5

Хід гри

Перша партія пройшла у рівній боротьбі, суперниці обмінялися брейками, але Ястремська виграла ключові розіграші наприкінці і взяла сет - 7:5.

Другий сет виявився успішнішим для Рибакіної, яка здобула перевагу і перемогла 6:2, домінуючи на корті.

Вирішальний третій сет був дуже рівним. За рахунку 5:4 на користь Ястремської і при її подачі вона мала шанс завершити поєдинок, але Рибакіна зробила важливий брейк і потім подала на матч, здобувши перемогу 7:5.

Матч тривав 2 години 33 хвилини та став другим очним протистоянням між тенісистками.

Як і на Відкритому чемпіонаті Австралії 2024, перемогу знову святкувала представниця Казахстану. Рибакіна вдало скористалася помилками Ястремської та впевнено додала у вирішальному сеті, переломивши гру в останніх геймах.

Українського дербі - не буде

Таким чином, українського чвертьфіналу в Монреалі не буде.

Раніше до цієї стадії турніру вже вийшла інша українка - Марта Костюк, яка в драматичному матчі здолала американку Маккартні Кесслер. У чвертьфіналі Рибакіна зустрінеться саме з Костюк.

Свою зустріч четвертого кола 3 серпня має провести й Еліна Світоліна. Суперницею першої ракетки України буде Аманда Анісімова зі США. В 1/8 фіналу турніру вона за 55 хвилин здолала росіянку Анна Калінську.

Раніше ми писали про позиції українок у новому рейтингу WTA.

Також читайте про те, як українка виграла другий турнір WTA за два тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісДаяна Ястремська