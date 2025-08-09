Ястремська і Світоліна дізналися суперниць у другому колі WTA 1000 Цинциннаті

Ястремська готується до першої зустрічі з Томовою

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA №31) отримала свою першу суперницю на хардовому турнірі WTA 1000 у Цинциннаті - несіяну Вікторію Томову з Болгарії (WTA №102).

Болгарка пройшла кваліфікацію, здолавши Луїзу Чіріко та Ельзу Жакемо, а в першому раунді обіграла американку Енн Лі (WTA №64) з рахунком 6:4, 7:5 за 1 годину 43 хвилини.

Це друга зустріч Томової та Лі - у 2024 році американка виграла у фіналі WTA 125 у Валенії.

Ястремська і Томова раніше не грали одна з одною. Зустріч у другому колі стане їхньою першою офіційною дуеллю.

Світоліна зустрінеться з чемпіонкою Вімблдону-2023

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA №13), яка має 10-й номер посіву, дізналася, що її суперницею у другому раунді стане чешка Барбора Крейчикова (WTA №80).

Чемпіонка Вімблдону-2023 на старті Цинциннаті здолала Алішу Паркс (США, WTA №71) у трьох сетах - 6:4, 4:6, 6:0.

Це буде третя очна зустріч Світоліної та Крейчикової. Двічі раніше перемагала чешка - на Roland Garros 2021 і на Олімпійських іграх 2024 у Парижі, де Світоліна поступилася в трьох сетах на стадії 1/8 фіналу.

Українські тенісистки у стартових раундах турніру

Усього на турнірі у Цинциннаті беруть участь четверо українок. Троє з них - Світоліна, Костюк і Ястремська - розпочинають змагання з другого кола завдяки сіяним статусам (Світоліна - 10, Костюк - 25, Ястремська - 32).

Сьогодні, 9 серпня, о 18:00 за київським часом Марта Костюк проведе матч другого раунду проти Татьяни Марії.

Єдина представниця України у першому колі - Юлія Стародубцева - зазнала поразки від француженки Леолії Жанжан (WTA №95).