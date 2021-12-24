Стреляли из минометов и гранатометов. Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе

"С начала суток, по состоянию на 11:00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, в направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме этого, вблизи Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

По информации штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.