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Стреляли из минометов и гранатометов. Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 24 декабря российско-оккупационные войска дважды срывали режим прекращения огня на Донбассе. Боевики стреляли в сторону Новозвановки и Марьинки из минометов и гранатометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток, по состоянию на 11:00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, в направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме этого, вблизи Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

По информации штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Напомним, за минувшие сутки 23 декабря, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Добавим, по данным спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной.

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ДонбассООС