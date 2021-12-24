ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину": применяли беспилотники и минометы

Новина українською →
Донбасс, Пятница 24 декабря 2021 07:17
Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину": применяли беспилотники и минометы Фото: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 23 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Возле Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра 24 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС
NEWS
Менее 7 тысяч новых заражений и 248 смертей: суточная COVID-статистика в Украине
Менее 7 тысяч новых заражений и 248 смертей: суточная COVID-статистика в Украине
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад