Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину": применяли беспилотники и минометы
Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 23 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Возле Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра 24 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.