Стріляли з мінометів і гранатометів. Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі

Сьогодні, 24 грудня російсько-окупаційні війська двічі зривали режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики стріляли у бік Новозванівки та Мар’їнки з мінометів і гранатометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім цього, поблизу Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
За інформацією штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Нагадаємо, за минулу добу 23 грудня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Додамо, за даними супутникових знімків, вивчених британською компанією Janes, Росія продовжує нарощувати військові сили поблизу кордону з Україною.