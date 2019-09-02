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Стрелка в Техасе уволили с работы за несколько часов до атаки

Новости » Происшествия    02.09.2019 - 09:38
Стрелка в Техасе уволили с работы за несколько часов до атаки
Фото: стрельба в США (twitter.com/cnnbrk)

Стрелка в Техасе зовут Сет Етор

Мужчину, который совершил стрельбу в Техасе, уволили с работы незадолго до атаки. Об этом сообщает The New York Times.

В частности, отмечается, что стрелку 36 лет. Его зовут Сет Етор. Он работал в сфере грузовых перевозок. По данным издания, его уволили утром 31 августа - за несколько часов до нападения.

Сообщается, что полиция эту информацию пока не комментирует. Однако, по данным телеканала NBC News, стрелок потерял работу "недавно".

Напомним, представитель Федерального бюро расследований Кристофер Комбс заявлял, что стрелок в Техасе не связан с террористами. В то же время полиция техасского города идентифицировала как стрелка 36-летнего Сета Етора, который, по предварительным данным, использовал винтовку типа AR-15.

РБК-Украина писало, что в субботу, 31 августа, в Соединенных Штатах в Западном Техасе произошла стрельба в районе Мидлэнд-Одессы. По данным полицейских, подозреваемый похитил машину почтовой службы США, при этом он отстреливался и в результате хаотичной стрельбы пули попали в нескольких людей - 7 человек погибли.

Полиция считает, что стрелявший в Техасе не связан с террористами Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось
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