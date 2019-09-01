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Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось

Новости » Происшествия    01.09.2019 - 20:48
Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось
Фото: стрельба в США (twitter.com/cnnbrk)

В результате стрельбы в американском городе Одесса погибли семь человек

Количество жертв стрельбы в городе Одесса в штате Техас увеличилось до семи. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя полиции техасского города Одесса Стива Ле Сюра.

Местная полиция заявила, что число жертв теперь достигает семи человек. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах в Западном Техасе произошла стрельба в районе Мидленда-Одессы, полиция ищет двух подозреваемых.. По данным полицейских, один или, возможно, двое подозреваемых угнали машину почтовой службы США. При этом угонщики отстреливались и в результате хаотичной стрельбы пули попали в нескольких человек.

Полиция сообщает, что 21 человек получил ранения из-за перестрелок. Также трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения - из Департамента общественной безопасности, Департамента полиции Мидленда и Департамента полиции Одессы.

Департамент общественной безопасности Техаса призвал жителей избегать крупных автомагистралей в этом районе, в том числе межштатной автомагистрали №20.

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