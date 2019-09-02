ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стрілка в Техасі звільнили з роботи за кілька годин до атаки

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 09:38
Стрілка в Техасі звільнили з роботи за кілька годин до атаки
Фото: стрілянина у США (twitter.com/cnnbrk)

Стрілка в Техасі звати Сет Етор

Чоловіка, який вчинив стрілянину у Техасі, звільнили з роботи незадовго до атаки. Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, зазначається, що стрілку 36 років. Його звати Сет Етор. Він працював у сфері вантажних перевезень. За даними видання, його звільнили вранці 31 серпня - за кілька годин до нападу.

Повідомляється, що поліція цю інформацію наразі не коментує. Натомість, за даними телеканалу NBC News, стрілок втратив роботу "нещодавно".

Нагадаємо, представник Федерального бюро розслідувань Крістофер Комбс заявляв, що стрілок у Техасі не пов'язаний з терористами. Водночас поліція техаського міста ідентифікувала як стрілка 36-річного Сета Етора, який, за попередніми даними, використовував гвинтівку типу AR-15.

РБК-Україна писало, що у суботу, 31 серпня, у Сполучених Штатах у Західному Техасі сталася стрілянина в районі Мідленда-Одеси. За даними поліцейських, підозрюваний викрав машину поштової служби США, при цьому він відстрілювався і внаслідок хаотичної стрілянини кулі влучили в кількох осіб - 7 людей загинули.

Поліція вважає, що стрілок у Техасі не пов'язаний з терористами Число загиблих при стрільбі в Техасі збільшилось
Новини України СтрільбаТехас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся