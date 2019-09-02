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Полиция считает, что стрелявший в Техасе не связан с террористами

Новости » Происшествия    02.09.2019 - 02:23
Полиция считает, что стрелявший в Техасе не связан с террористами
Фото: стрельба в США (twitter.com/cnnbrk)

Стрелок был известен полиции и жил в городе

Устроивший стрельбу в городе Одесса в штате Техасе (США) 31 августа мужчина, не связан с террористическими организациями. Об этом заявил представитель Федерального бюро расследований Кристофер Комбс на пресс-конференции, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он рассказал, что расследование стрельбы продолжается, но ФБР полагает, что стрелок не связан с террористическими организациями.

В то же время полиция техасского города идентифицировала стрелка как 36-летнего Сета Этора, который, по предварительным данным, использовал винтовку типа AR-15.

По словам местных властей, стрелок был известен полиции и жил в городе.

"На данный момент нет однозначных ответов относительно мотивов или причин, но мы совершенно уверены, что этот человек действовал в одиночку", - заявил на пресс-конференции начальник полиции города Майкл Герке.

Напомним, в субботу, 31 августа, в Соединенных Штатах в Западном Техасе произошла стрельба в районе Мидленда-Одессы. По данным полицейских, подозреваемый угнал машину почтовой службы США, при этом он отстреливался и в результате хаотичной стрельбы пули попали в нескольких человек - 7 человек погибли.

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