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В стрельбе на посту под Одессой ранены три человека

Новости » Происшествия    17.04.2019 - 09:04
В стрельбе на посту под Одессой ранены три человека
Фото: место стрельбы под Одессой (facebook.com/ruslan.forostyak)

Стрельбу на посту под Одессой квалифицировали как хулиганство

Полиция квалифицировала стрельбу на полицейском посту под Одессой как хулиганство, в результате самого инцидента ранены три человека. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Сообщается, что вечером 16 апреля в полицию обратился глава одной из общественных организаций сообщил полиции о нападении вооруженных людей на представителей его организации, которые находились на полицейском посту возле села Дачное Беляевского района и контролировали взвешивание грузовиков.

"В результате происшествия трое мужчин получили повреждения и были доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Кроме того, механические повреждения получили несколько автомобилей представителей общественности", - говорится в сообщении.

 

Фото: место стрельбы под Одессой (od.npu.gov.ua)

В полиции добавили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия со свидетелями и потерпевшими.

Отметим, ранее сообщалось о стрельбе на посту под Одессой. По данным очевидцев, неизвестные в масках зашли на пост со стороны села и устроили стрельбу из травматического оружия. При этом сотрудники полиции не вмешивались в ситуацию.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева во время перепалки на улице устроили стрельбу, в результате чего пострадали два человека.

 

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