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У стрілянині на посту під Одесою поранено трьох осіб

Новини » Надзвичайні події    17.04.2019 - 09:04
У стрілянині на посту під Одесою поранено трьох осіб
Фото: місце стрілянини під Одесою (facebook.com/ruslan.forostyak)

Стрілянину на посту під Одесою кваліфікували як хуліганство

Поліція кваліфікувала стрілянину на поліцейському посту під Одесою як хуліганство, в результаті самого інциденту поранено трьох осіб. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Повідомляється, що увечері 16 квітня до поліції звернувся голова однієї з громадських організацій повідомив поліції про напад озброєних людей на представників його організації, які перебували на поліцейському посту біля села Дачне Біляївського району і контролювали зважування вантажівок.

"В результаті події троє чоловіків отримали ушкодження і були доставлені в лікарню з травмами різної тяжкості. Крім того, механічні пошкодження отримали декілька автомобілів представників громадськості", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: місце стрілянини під Одесою (od.npu.gov.ua)

У поліції додали, що відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії зі свідками і потерпілими.

Зазначимо, раніше повідомлялося про стрілянину на посту під Одесою. За даними очевидців, невідомі в масках зайшли на пост зі сторони села та влаштували стрілянину з травматичної зброї. При цьому співробітники поліції не втручалися в ситуацію.

Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі Києва під час сварки на вулиці влаштували стрілянину, в результаті чого постраждали дві людини.

 

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