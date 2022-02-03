Стрельба возле СБУ в центре Киева: трем фигурантам сообщили подозрение

Следователи сообщили о подозрении трем фигурантам уголовного дела о стрельбе возле здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве , которая произошла 2 февраля. Их обвиняют в хулиганстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева .

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили задержанным о подозрении", - говорится в сообщении.

Подозрение предъявлено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

Уточняется, что по делу о стрельбе в центре столицы задержаны три человека - два киевлянина и один житель Черкасс. У них изъяли гладкоствольное ружье, травматический пистолет, охотничий карабин, патроны и газовый баллончик.

Фото: по делу о стрельбе возле СБУ в центре Киева трем фигурантам объявили подозрение (kyiv.npu.gov.ua)