Стрельба возле СБУ в центре Киева: трем фигурантам сообщили подозрение
Следователи сообщили о подозрении трем фигурантам уголовного дела о стрельбе возле здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве, которая произошла 2 февраля. Их обвиняют в хулиганстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили задержанным о подозрении", - говорится в сообщении.
Подозрение предъявлено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.
Уточняется, что по делу о стрельбе в центре столицы задержаны три человека - два киевлянина и один житель Черкасс. У них изъяли гладкоствольное ружье, травматический пистолет, охотничий карабин, патроны и газовый баллончик.
Фото: по делу о стрельбе возле СБУ в центре Киева трем фигурантам объявили подозрение (kyiv.npu.gov.ua)
Напомним, в результате конфликта и стрельбы возле здания СБУ в центре Киева пострадали два человека. Полиция задержала 14 участников инцидента.
Отметим, неделю назад в этом же месте также произошел похожий конфликт между сотрудникам инкассаторской фирмы и активистами организации "Украинский стяг".