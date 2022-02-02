Стрельба возле СБУ в Киеве: в драке пострадали двое, в полицию забрали 14 человек
В результате конфликта и стрельбы возле здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве пострадали два человека. Еще 14 участников доставили в полицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Сообщается, что в полицию Киева поступило сообщение о конфликте и стрельбе возле финучреждения по улице Владимирской.
По предварительным данным, между активистами и сотрудниками пункта обмена валют возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу. Кроме того, во время инцидента было произведено несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал.
В полицию доставили 14 человек, с ними общаются следователи. Открыто дело по статье "хулиганство", санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что возле здания Главного управления СБУ произошла стрельба, были задержаны несколько человек.
Примечательно, что неделю назад в этом же месте также произошел похожий конфликт между сотрудникам инкассаторской фирмы и активистами организации "Украинский стяг".