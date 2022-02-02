Стрельба возле СБУ в Киеве: в драке пострадали двое, в полицию забрали 14 человек

В результате конфликта и стрельбы возле здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве пострадали два человека. Еще 14 участников доставили в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Сообщается, что в полицию Киева поступило сообщение о конфликте и стрельбе возле финучреждения по улице Владимирской.

По предварительным данным, между активистами и сотрудниками пункта обмена валют возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу. Кроме того, во время инцидента было произведено несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал.

В полицию доставили 14 человек, с ними общаются следователи. Открыто дело по статье "хулиганство", санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.