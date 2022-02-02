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В центре Киева снова произошла стрельба возле здания СБУ. Задержаны 10 человек

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Киев, Среда 02 февраля 2022 15:43
В центре Киева снова произошла стрельба возле здания СБУ. Задержаны 10 человек Фото: возле главного управления СБУ снова произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Левицкий

В Киеве днем 2 февраля возле здания главного управления СБУ снова произошла стрельба. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Об этом РБК-Украина сообщили в Шевченковского управлении полиции Киева.

Пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева в комментарии РБК-Украина рассказала, что в отделение полиции доставили около 10 человек. Сейчас на месте происшествия работают следователи и спецназовцы. Другая информация пока проверяется.

По данным Telegram-канала "Киев Оперативный", стрельба произошла возле обменного пункта валют на Владимирской. Рядом с этим местом находится главное управление Службы безопасности Украины (СБУ).

На опубликованных каналом кадрах видно, как вооруженный автоматом человек угрожает группе молодых людей. На заднем плане возле автомобиля темного цвета женщина поддерживает мужчину, который затем падает на землю.

Напомним, неделю назад в этом же месте произошла стрельба. Сообщалось, что неизвестные с автоматами напали на группу активистов.

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Киев Служба безопасности Украины
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