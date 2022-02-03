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Стрілянина біля СБУ в центрі Києва: трьом фігурантам повідомили підозру

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 17:58
Стрілянина біля СБУ в центрі Києва: трьом фігурантам повідомили підозру Фото: у справі про стрілянину біля СБУ в центрі Києва трьом фігурантам оголосили підозру (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Слідчі повідомили про підозру трьом фігурантам кримінальної справи про стрілянину біля будівлі Служби безпеки України (СБУ) в Києві, яка сталася 2 лютого. Їх звинувачують у хуліганстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру", - йдеться в повідомленні.

Підозру пред'явлено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Уточнюється, що у справі про стрілянину в центрі столиці затримані три людини - два киянина і один житель Черкас. У них вилучили гладкоствольну рушницю, Травматичний пістолет, мисливський карабін, набої та газовий балончик.

Фото: у справі про стрілянину біля СБУ в центрі Києва трьом фігурантам оголосили підозру (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в результаті конфлікту і стрілянини біля будівлі СБУ в центрі Києва постраждали дві людини. Поліція затримала 14 учасників інциденту.

Зазначимо, тиждень тому в цьому ж місці також стався схожий конфлікт між співробітниками інкасаторської фірми та активістами організації"український стяг".

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