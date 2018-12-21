Стрельба в Вене: полиция задержала подозреваемого

Фото: место стрельбы (twitter.com/swiat21)

Правоохранители сообщают, что угроз для жителей Вены нет

В пятницу, 21 декабря, полицейские задержали подозреваемого в стрельбе возле ресторана в Вене, в результате которой погиб человек, еще один получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kurier.

Как отмечается, стрелок после происшествия уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Позже полицейские его задержали. Правоохранители сообщают, что угроз для жителей Вены нет.

Напомним, 20 декабря в Нидерландах в коледже Роттердама произошла стрельба, в результате которой погибла 16-летняя девушка. На девушку напали на парковке для велосипедов в Роттердамском колледже дизайна вскоре после того, как ее уроки закончились. В результате нападения Хумейра Оз погибла.

Также в Лондоне в среду, 19 декабря, вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке города, в результате нападения пострадали трое людей.

Ранее сообщалось, что два человека были помещены под стражу после стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге по делу об участии в незаконной передаче оружия Шерифу Шекатту, который открыл 11 декабря огонь.